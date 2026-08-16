Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. rejon wileński
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon wileński, Litwa

;
10 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 612 m² w Kaliny, Litwa
Nieruchomości komercyjne 612 m²
Kaliny, Litwa
Powierzchnia 612 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ 612 WIEDZA M. ADMINISTRACYJNA / PRODUKCJA / SKŁAD BUDYNKÓW DLA MEDYCZNYCH G. 7, CAL…
$1,33M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 612 m² w Kaliny, Litwa
Nieruchomości komercyjne 612 m²
Kaliny, Litwa
Powierzchnia 612 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ 612 WIEDZA M. ADMINISTRACYJNA / PRODUKCJA / SKŁAD BUDYNKÓW DLA MEDYCZNYCH G. 7, CAL…
$1,36M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 1 767 m² w Kalniszki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 767 m²
Kalniszki, Litwa
Powierzchnia 1 767 m²
Piętro 1
Zaledwie 23 km od centrum Wilna, w pięknym schronisku przyrody, nowoczesny "VILA NORA" jest …
$1,16M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 925 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 925 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 925 m²
Piętro 1
PREZENTACJA KOLUMNY 925 KW.M. PRODUKCJA, PRZEMYSŁ, PRZETWARZANIA SKŁADOWANIA Z PODSTAWOWYMI …
$753,547
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 925 m² w Wilno, Litwa
Nieruchomości komercyjne 925 m²
Wilno, Litwa
Powierzchnia 925 m²
Piętro 1
PREZENTACJA KOLUMNY 925 KW.M. PRODUKCJA, PRZEMYSŁ, PRZETWARZANIA SKŁADOWANIA Z PODSTAWOWYMI …
$766,612
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 229 m² w Płocieniszki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 229 m²
Płocieniszki, Litwa
Powierzchnia 229 m²
Piętro 2
PATALPOS HANDLOWY (budynek oddzielny) - Platiniskių gr. 72, powiat wileński, w pobliżu Pilai…
$528,961
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 297 m² w Europa, Litwa
Nieruchomości komercyjne 297 m²
Europa, Litwa
Powierzchnia 297 m²
Piętro 1
Budynek o powierzchni 297 m2. m jest sprzedawana w dzielnicy Wilno, w europejskiej wsi. OPI…
$34,779
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 2 050 m² w starostwo bezdańskie, Litwa
Nieruchomości komercyjne 2 050 m²
starostwo bezdańskie, Litwa
Powierzchnia 2 050 m²
Liczba kondygnacji 2
Pomieszczenia produkcyjne / magazynowe i administracyjne. Zakłady produkcyjne - 1730 metrów …
$1,42M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 123 m² w Gowsztany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 123 m²
Gowsztany, Litwa
Powierzchnia 123 m²
Piętro 1
WYBÓR WYSOKIEGO 122,65 KV.M BUDYNKU SANDATORYCZNEGO SEN. KWIAT K. • Cena: 40 000 euro ( plu…
$45,588
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 2 388 m² w Jakubańce, Litwa
Nieruchomości komercyjne 2 388 m²
Jakubańce, Litwa
Powierzchnia 2 388 m²
Piętro 1
PREZENTACJA SKŁADANIA, PRZETWARZANIA PRODUKCJI W OBSZARZE PRYWATNYM; Separate buildings, go…
$683,814
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się