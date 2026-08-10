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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Orany, Litwa

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mieszkania
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8 obiektów total found
Dom w Orany, Litwa
Dom
Orany, Litwa
Powierzchnia 199 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ SWOICH I ERDVI SOURCES Z POŁUDNIĄ, PIERWSZĄ I DRUKOWANĄ ŚRODOWISKIEM - MEXICAN K., …
$175,339
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Mieszkanie 3 pokoi w Orany, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Orany, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1/4
SPRZEDAŻ 66.09 KV.M, 2 GOSPODARKA GOSPODARCZA W NOWYM ARCHITEKTURZE WYŁĄCZONYM, PROJEKT KLAS…
$164,737
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Mieszkanie 4 pokoi w Orany, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Orany, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/5
Odnowiony dom w Varėna, Voronecko g. 5 na sprzeda? 4-pokojowe mieszkanie z piwnic?. Mieszkan…
$121,513
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Orany, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Orany, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/4
SPRZEDAŻ 63.15 KV.M, 2 GOSPODARKA HOMOLOGACYJNA ALE W NOWYM WYŁĄCZENIU ARCHITEKTURY, PROJEKT…
$157,433
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Mieszkanie 2 pokoi w Orany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Orany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/4
PARKYDAM 48.53 KV.M, 2 GOSPODARKA DOMOWA BYŁA W NOWYM RÓŻNYM ARCHITEKTURZE, A + + SOURTY PRO…
$120,915
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Mieszkanie 2 pokoi w Orany, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Orany, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/4
SPRZEDAŻ 64,90 KV.M, 2 GOSPODARKA DOMOWA W NOWYM ARCHITEKTURZE WYŁĄCZONYM, PROJEKT KLASY ENE…
$161,723
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Mieszkanie 3 pokoi w Orany, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Orany, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 2/4
PARKYDAM 663.15 KV.M, 2 GOSPODARKA DOMOWA BYŁA W NOWYM RÓŻNYM ARCHITEKTURZE, A + + ENERGY TE…
$157,433
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Dom w Orany, Litwa
Dom
Orany, Litwa
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom na sprzeda ¿Birutės g. 16, Varėna ZASADY NAMO - Powierzchnia całkowita - 124,93 m kw. -…
$85,252
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