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Domy na sprzedaż w Uzliedziu seniunija, Litwa

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10 obiektów total found
Dom w Giraite, Litwa
Dom
Giraite, Litwa
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny jednopiętrowy dom w Giraitė, zaledwie 15 minut od centrum Kowno. Dom minimalisty…
$372,933
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Dom w Giraite, Litwa
Dom
Giraite, Litwa
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie kodów bez dodatkowych informacji w Grecji. TIESIOG dobrze i żyć!!!! Więc... ZASADY…
$300,383
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Dom w Giraite, Litwa
Dom
Giraite, Litwa
Powierzchnia 194 m²
Liczba kondygnacji 2
Szukasz nowoczesnego, nowego budynku, który można skonfigurować zgodnie z potrzebami? Oferuj…
$484,584
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Dom w Giraite, Litwa
Dom
Giraite, Litwa
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom Magnolian jest dobrym miejscem do życia tutaj... = = = = = = = = = = "MAGNOLIJOS NAMAI -…
$174,275
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Dom w Giraite, Litwa
Dom
Giraite, Litwa
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom Magnolian jest dobrym miejscem do życia tutaj... = = = = = = = = = = "MAGNOLIJOS NAMAI -…
$186,899
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 2
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = SPRZEDAŻ DWÓCH LAT 2025 W DEZYGNIE, A + + GOSPODAR…
$188,178
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Wiuki, Litwa
Dom
Wiuki, Litwa
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
W pełni umeblowany, przestronny, dwupiętrowy dom na sprzeda ¿. Z 10 kW e- mail słoneczny Prz…
$375,775
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Dom w Giraite, Litwa
Dom
Giraite, Litwa
Powierzchnia 97 m²
Liczba kondygnacji 2
W GILAITA, 4-KABAREA ANTIDÓW jest sprzedawana przez Alerty UGNII. KOTAŻ 2 GOSPODARKI, A + + …
$206,971
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Dom w Uszledzie, Litwa
Dom
Uszledzie, Litwa
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 1
W pełni wyposażony dom na sprzedaż w Tail!? SPRZEDAŻ MŁODZIEŻY I PEŁNEJ INSTALACJI 98 WIEDZ…
$373,519
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Dom w Kowno, Litwa
Dom
Kowno, Litwa
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
PRZEKAZYWANE GOSPODARKI DOMOWE PRZESŁUCHANE W GOSPODARCE ROMATYCZNEJ W pobliżu rzymskiego s…
$288,667
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Parametry nieruchomości w Uzliedziu seniunija, Litwa

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