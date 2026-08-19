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Mieszkania na sprzedaż w Uzliedziu seniunija, Litwa

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7 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Wiuki, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wiuki, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/1
Domek prywatny z 3.60 ARAS LOW W dzielnicy Kowno - SMILTINGY I K. Pokoje charakteryzują się …
$171,203
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Mieszkanie 3 pokoi w Giraite, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Giraite, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/2
Dom Magnolian jest dobrym miejscem do życia tutaj... = = = = = = = = = = "MAGNOLIJOS NAMAI -…
$174,275
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Mieszkanie 3 pokoi w Uszledzie, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Uszledzie, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1/3
3 Capreads z przodu i THERA w Tasks są opłacane w pełni instalation - Rack kraju miesto. Szu…
$222,217
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Mieszkanie 3 pokoi w Uszledzie, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Uszledzie, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 3/3
3 Castle Building on the Carbon KM, in the road milk gath, only 9,13 Kilometrs to the Cauno …
$173,894
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Mieszkanie 3 pokoi w Uszledzie, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Uszledzie, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/2
WYBORY PULSÓW, PASAŻERÓW, PASAŻERÓW I SIEDZENIA KOLEJOWEGO 3 WŁÓKNA Z GOSPODARSTWEM DOMOWYM …
$221,667
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Mieszkanie 3 pokoi w Uszledzie, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Uszledzie, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/3
3 pokoje apartament do wynajęcia w Palanga, Litwa Przestronne, nowoczesne urządzone mieszka…
$202,878
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Giraite, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Giraite, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/2
Dom Magnolian jest dobrym miejscem do życia tutaj... = = = = = = = = = = "MAGNOLIJOS NAMAI -…
$192,344
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Parametry nieruchomości w Uzliedziu seniunija, Litwa

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