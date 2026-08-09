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Mieszkania na sprzedaż w rejon wiłkomierski, Litwa

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Wiłkomierz
8
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10 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Szeszole, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Szeszole, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 17
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$720,103
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Mieszkanie 3 pokoi w Varine, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Varine, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 88 m²
Piętro 3/3
Trzy kable zostały przekazane g. Więc... - funkcjonalny układ apartamentu: korytarz + kuchni…
$38,257
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Mieszkanie 1 pokój w Wiłkomierz, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wiłkomierz, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 15 m²
Piętro 4/4
W strategicznie dogodnym miejscu w mieście Ukmergė, w ulicy Anykščiai, jednopokojowe mieszka…
$17,317
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Wiłkomierz, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Wiłkomierz, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 5/5
W strategicznie dogodnym miejscu w mieście Ukmergė, w ulicy Anykščiai, jednopokojowy apartam…
$40,468
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Mieszkanie 2 pokoi w Wiłkomierz, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wiłkomierz, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/7
Wszystkie drogi prowadzą do Ukmergė - rozpoczynamy wstępne rezerwacje w projekcie BLUM HOME.…
$136,302
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Mieszkanie 2 pokoi w Wiłkomierz, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wiłkomierz, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 3/3
Przytulny apartament w odnowionym domu z indywidualne ogrzewanie gazowe w Ukmergė! Jak t…
$67,240
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Mieszkanie 3 pokoi w Wiłkomierz, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wiłkomierz, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/3
3 pokoje apartament z garażem na sprzedaż - Vytautas g. 65A, Ukmerge Proponowane 59,51 m ² m…
$87,738
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Mieszkanie 2 pokoi w Varine, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Varine, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 34 m²
Piętro 2/5
SZWAJCARIA Z 2 KABLES g., UKMERGU Więc... - Wygodny układ apartamentu: korytarz + kuchnia z …
$34,779
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Mieszkanie 2 pokoi w Wiłkomierz, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Wiłkomierz, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/5
2 CABLES, 37,75 m2, zostały sprzedane w UKMERV. Darius i Girėno Street, strategicznie położo…
$65,826
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Mieszkanie 2 pokoi w Widziszki, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Widziszki, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 56 m²
Piętro 2/3
PARKYDAM 2. BUTAS JASIULIŠKIO K. Więc... - Układ funkcjonalny apartamentu: 2 pokoje + kuchni…
$62,683
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Parametry nieruchomości w rejon wiłkomierski, Litwa

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