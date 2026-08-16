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Domy na sprzedaż w Święciany, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Święciany, Litwa
Dom
Święciany, Litwa
Powierzchnia 174 m²
Liczba kondygnacji 2
SLAYED, PRZYJĘCIE ŻYCIA W WSZYSTKICH LATACH, Z KARANĄ EFR IDEAL VARIANT DLA DRUGIEJ REZYDENC…
$126,222
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Agencja
Capital
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Dom w Święciany, Litwa
Dom
Święciany, Litwa
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ GOSPODARKI DOMOWEJ W CENTRUM SWENCJI! Ci, którzy chcą żyć komfortowo i przestronne,…
$136,359
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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