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Domy na sprzedaż w Nowe Święciany, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Nowe Święciany, Litwa
Dom
Nowe Święciany, Litwa
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysłano dom z budynkami rolnymi w rzeźni! W Švenčioniai powiat, 86 m kw. część domu mieszkal…
$15,651
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Agencja
Capital
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Dom w Nowe Święciany, Litwa
Dom
Nowe Święciany, Litwa
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
6 m2 dom na sprzeda ¿w Švenčionėliai. Neat, w czasach starożytnych, ale dobrze wyposażone i…
$63,206
Zostaw prośbę
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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