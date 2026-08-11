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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Rusnes seniunija, Litwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 890 m² w Ruś, Litwa
Nieruchomości komercyjne 890 m²
Ruś, Litwa
Powierzchnia 890 m²
Piętro 1
Sprzedawany jest w ekskluzywnej lokalizacji, w pobliżu Nemo, budynek o powierzchni prawie 90…
$312,073
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Agencja
Capital
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