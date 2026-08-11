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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ruś, Litwa

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2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Ruś, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Ruś, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/1
W Pamarys, w mieście Rusnė, w pobliżu dwóch oddziałów Nemunas Delta Klivytė i Pakalne, podda…
$45,097
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Agencja
Capital
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English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 2 pokoi w Ruś, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ruś, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2/3
RÓŻNY PROJEKT 20 APARATUS W ROSJI - Tak. "Rusnės Perlas" w pensjonacie (hotel) rozpoczyna sp…
$114,527
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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