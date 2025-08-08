Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Rukłe
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Rukłe, Litwa

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Rukłe, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Rukłe, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ INDEX 3 INVERSE MOŻLIWOŚCI!!!! Apartament znajduje się w szczególnie schludny dom,…
$38,194
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się