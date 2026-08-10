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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo miejskie Poswol, Litwa

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Poswol
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3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Poswol, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Poswol, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/2
SPRZEDAŻ SPREADS I MŁODE 3 KASTLE Ale, BEGINES G. 107, OCHRONY! Szukasz komfortowej, ekonomi…
$60,261
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Capital
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Dom w Poswol, Litwa
Dom
Poswol, Litwa
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany w cichej i pięknej miejscowości Pushaloto, dzielnicy Pasvalys. Dzia? k…
$17,390
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Agencja
Capital
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Dom w Poswol, Litwa
Dom
Poswol, Litwa
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedane YACK HARKING RESTAUROWANY GOSPODARZ DOMOWY W BIRG. To żywe miejsce - środowiskowy …
$77,385
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Parametry nieruchomości w starostwo miejskie Poswol, Litwa

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