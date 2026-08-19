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Domy na sprzedaż w Nerynga, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Nerynga, Litwa
Dom
Nerynga, Litwa
Powierzchnia 235 m²
Liczba kondygnacji 2
W jednym z najwyższych URRRT COLOR - PRELIMINARY BUDYNKÓW ZABEZPIECZONYCH Z BUDYNKAMI FARM. …
$1,80M
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Agencja
Capital
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Dom w Nerynga, Litwa
Dom
Nerynga, Litwa
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
DOSTĘP WYJAŚNIAJĄCY DO INDYWIDUALÓW W MONTENEGRO • Dom nadaje się do samodzielnej instalacj…
$560,604
Zostaw prośbę
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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