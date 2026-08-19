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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w gmina Mejszagoła, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Masionys, Litwa
Dom
Masionys, Litwa
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 2
"VILON CITY" - miasto kurortu rodziny 280 ha - kompleks prestiżowych, nowoczesnych mieszkań,…
$562,612
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w gmina Mejszagoła, Litwa

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