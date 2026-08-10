Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. Lejpuny
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Lejpuny, Litwa

;
2 obiekty total found
Dom w Lejpuny, Litwa
Dom
Lejpuny, Litwa
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
Drewniany dom na sprzedaż w Lipsku, w pobliżu Druskers! INFORMACJE OGÓLNE Cena sprzedaży: 2…
$29,527
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Lejpuny, Litwa
Dom
Lejpuny, Litwa
Powierzchnia 244 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom w pobliżu Leapallis Manor z brzegiem jeziora i 81,67 bar działki OGÓLNE: Cena sprzedaży:…
$234,411
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się