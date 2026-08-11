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Domy na sprzedaż w Łopie, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Łopie, Litwa
Dom
Łopie, Litwa
Powierzchnia 262 m²
Liczba kondygnacji 2
PARKYDAM ELEKTRYCZNIE INSTALACYJNY W 2025 R. Dom jest w pełni odnowiony, z przestronną piwni…
$346,632
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Agencja
Capital
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Dom w Łopie, Litwa
Dom
Łopie, Litwa
Powierzchnia 312 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy dom na sprzedaż w przyrodzie otoczony Lapės, Kowno - Twoje wymarzone zakwaterowani…
$409,149
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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