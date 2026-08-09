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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w rejon miejski Kłajpeda, Litwa

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Kłajpeda
51
51 obiekt total found
Dom w Kłajpeda, Litwa
Dom
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 2
5 pokoi dom na sprzedaż w Tauralaukis, Miasto Klaipeda. = = = = = = = = = = = = = = = = = = …
$378,196
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Mieszkanie 3 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 87 m²
Piętro 6/10
"City10" to nie tylko nowe mieszkanie w centrum Kłajpedy. Jest to projekt dla tych, którzy c…
$306,056
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Dom w Kłajpeda, Litwa
Dom
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 243 m²
Liczba kondygnacji 2
MODERNUS HOUSEHOLD - ARCHITEKTURA PÓŁNOCNA I JAKOŚĆ PREMIUM Jeden z najbardziej atrakcyjnych…
$802,035
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 77 m²
Piętro 3/10
"City10" to nie tylko nowe mieszkanie w centrum Kłajpedy. Jest to projekt dla tych, którzy c…
$260,843
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Dom w Kłajpeda, Litwa
Dom
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom na sprzedaż w Dercakles - Dwupiętrowy, 105 m2 dom mieszkalny jest dostępny na sprzedaż w…
$114,771
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Dom w Kłajpeda, Litwa
Dom
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 2
REZERWA Sprzedane 5 CAMBAREE NAM (140,69 CRAD. M.) POŁUDNIOWY WPŁYW NA PUNKT Prezentując t…
$210,618
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Mieszkanie 3 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 87 m²
Piętro 5/10
"City10" to nie tylko nowe mieszkanie w centrum Kłajpedy. Jest to projekt dla tych, którzy c…
$301,419
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Mieszkanie 3 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 119 m²
Piętro 1/1
ekskluzywne apartamenty dla tych, którzy cenią komfort i autentyczność Starego Miasta. Tutaj…
$721,768
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Mieszkanie 3 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2/3
Będzie błyskotliwy w głowie senamiusza, z ścianą na prawo od trójki! Te - bardziej nie, te -…
$294,160
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Mieszkanie 3 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 81 m²
Piętro 3/10
"City10" to nie tylko nowe mieszkanie w centrum Kłajpedy. Jest to projekt dla tych, którzy c…
$262,003
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Mieszkanie 3 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 87 m²
Piętro 3/10
"City10" to nie tylko nowe mieszkanie w centrum Kłajpedy. Jest to projekt dla tych, którzy c…
$289,826
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Mieszkanie 2 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/3
W unikalnym miejscu Klaipeda, w starym mieście Klaipeda - Tomo g. 16, w Klaipeda 2 pokojowe …
$182,011
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Mieszkanie 3 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 2/10
"City10" to nie tylko nowe mieszkanie w centrum Kłajpedy. Jest to projekt dla tych, którzy c…
$194,763
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Mieszkanie 3 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Piętro 7/10
"City10" to nie tylko nowe mieszkanie w centrum Kłajpedy. Jest to projekt dla tych, którzy c…
$310,693
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Mieszkanie 3 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 78 m²
Piętro 5/5
Smiltės gr. 49, Klaipeda, Litwa. Lekki i schludny apartament 77,53 m2 na 5. piętrze budynku…
$129,842
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Dom w Kłajpeda, Litwa
Dom
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 289 m²
Liczba kondygnacji 2
PRZEDSTAWIONE CELE INDYWIDUALNE Dom jest zaprojektowany i przystosowany do dwóch FAM. DOSTĘP…
$739,204
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Mieszkanie 3 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 81 m²
Piętro 4/10
"City10" to nie tylko nowe mieszkanie w centrum Kłajpedy. Jest to projekt dla tych, którzy c…
$268,958
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Mieszkanie 2 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/3
Nie dotyczy! W pełni odnowiony 2 pokoje apartament na sprzedaż na stronie litewskiego placu…
$155,851
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Mieszkanie 4 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 118 m²
Piętro 8/10
"City10" to nie tylko nowe mieszkanie w centrum Kłajpedy. Jest to projekt dla tych, którzy c…
$420,827
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Mieszkanie 3 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
Piętro 6/10
"City10" to nie tylko nowe mieszkanie w centrum Kłajpedy. Jest to projekt dla tych, którzy c…
$286,348
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Mieszkanie 4 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2/3
Macierzyństwo i historia. Puls miasta i spokój w jednym miejscu. Oferujemy możliwość zakupu…
$304,362
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Mieszkanie 3 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1/5
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż na tyłach starego miasta. 3-pokojowe mieszkani…
$248,502
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Mieszkanie 2 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 5/5
W pełni umeblowany, dwupokojowy apartament z balkonem w Klaipeda, na piątym piętrze z 5. Pow…
$102,019
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Dom w Kłajpeda, Litwa
Dom
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 322 m²
Liczba kondygnacji 3
Duży, przestronny dom na sprzedaż w małej wiosce Duży przestronny dom jest marzeniem dla wi…
$579,513
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Mieszkanie 3 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 79 m²
Piętro 2/10
"City10" to nie tylko nowe mieszkanie w centrum Kłajpedy. Jest to projekt dla tych, którzy c…
$245,772
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Mieszkanie 3 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 77 m²
Piętro 6/10
"City10" to nie tylko nowe mieszkanie w centrum Kłajpedy. Jest to projekt dla tych, którzy c…
$282,870
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Mieszkanie 2 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3/10
"City10" to nie tylko nowe mieszkanie w centrum Kłajpedy. Jest to projekt dla tych, którzy c…
$168,099
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Mieszkanie 2 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/9
NOWA INSTALACJA 2 KAPSUŁEK ALE {C: $aaccff} Tłumaczenie: Jest to świetne mieszkanie dla rodz…
$146,143
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Mieszkanie 3 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 77 m²
Piętro 4/10
"City10" to nie tylko nowe mieszkanie w centrum Kłajpedy. Jest to projekt dla tych, którzy c…
$266,640
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Mieszkanie 3 pokoi w Kłajpeda, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kłajpeda, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 8/10
"City10" to nie tylko nowe mieszkanie w centrum Kłajpedy. Jest to projekt dla tych, którzy c…
$296,782
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Typy nieruchomości w rejon miejski Kłajpeda.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w rejon miejski Kłajpeda, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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