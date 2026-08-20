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Domy na sprzedaż w rejon kielmski, Litwa

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Kielmy
8
22 obiekty total found
Dom w Vijurkai, Litwa
Dom
Vijurkai, Litwa
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulne gospodarstwo z możliwościami biznesowymi w dzielnicy Kelmė, Vijurkai wsi Na sprze…
$62,602
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Dom w Sedbarai, Litwa
Dom
Sedbarai, Litwa
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 1
Household household household household household, Shedbean Price, Well Ray. - Shedbars - wi…
$18,549
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Dom w Salteniai, Litwa
Dom
Salteniai, Litwa
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom na sprzeda ¿z przestronnym dzia ³ kiem w Šalteniai wsi, dzielnicy Kelmė 74,96 m2 dom mi…
$26,022
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom 3 pokoi w Kielmy, Litwa
Dom 3 pokoi
Kielmy, Litwa
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 111 m²
Gwizdek Homestead g. 13, Kelm, w pobliżu Doliny Krajante Dom z budynkiem pomocniczym stoi w …
$54,409
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Dom w Maneikiai, Litwa
Dom
Maneikiai, Litwa
Powierzchnia 221 m²
Liczba kondygnacji 1
SLAYED SOURCES SEENT BY SALE R., PARKO G. Życie w przyrodzie jest twoim marzeniem? OTRZYMAĆ…
$202,878
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Dom w Kielmy, Litwa
Dom
Kielmy, Litwa
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
KRAJE MORZA PÓŁNOCNEGO I NORMALNEGO -- Te domki są tworzone dla tych, którzy cenią spokój, n…
$235,094
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TekceTekce
Dom w Kielmy, Litwa
Dom
Kielmy, Litwa
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 1
MAJOR 30 ARM SKY with household and household buildings GOSPODARKA DOMOWA W PATTERNIE I RUMU…
$30,142
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Dom w Lendres, Litwa
Dom
Lendres, Litwa
Powierzchnia 299 m²
Liczba kondygnacji 2
Gospodarstwo znajduje się w południowo-zachodniej części dzielnicy Kelm, około 3 km od wiosk…
$44,043
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Dom w Volungiai, Litwa
Dom
Volungiai, Litwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom położony jest w południowej środkowej części miasta Kelmia, w pobliżu szkoły, szafek, po…
$35,035
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Dom w Kielmy, Litwa
Dom
Kielmy, Litwa
Powierzchnia 52 m²
W zachodniej części miasta pochodzenia sprzedajemy obiekt NT: - ziemia, 0,0605 ha, w polu g.…
$11,998
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Dom w Brukaliai, Litwa
Dom
Brukaliai, Litwa
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 1
Kelmos r. š ventra k. ( Na drodze Kražai-Carclones ), około 4 km od Kraži mst. sprzedawana j…
$20,587
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Dom w Cytowiany, Litwa
Dom
Cytowiany, Litwa
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 1
Gospodarstwo jest przeznaczone do stałego życia, biznesu i relaksuGospodarstwo stoi na: Pa š…
$36,036
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Dom w Janauciai, Litwa
Dom
Janauciai, Litwa
Powierzchnia 572 m²
Liczba kondygnacji 2
Obiekt biznesowy na sprzedaż ( w ramach działalności ) z salonamiCena jest podana w materiał…
$350,346
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Dom w Cytowiany, Litwa
Dom
Cytowiany, Litwa
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 1
Część domu na odpoczynek i stałe życieDom został zbudowany w 1890 roku i stoi w otaczającym …
$16,116
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Dom w Kielmy, Litwa
Dom
Kielmy, Litwa
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 1
$15,044
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Willa w Dapkiai, Litwa
Willa
Dapkiai, Litwa
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 1
Gospodarstwo z gruntami i budynkami na sprzedażAdres: truskawka 3, mokradła i skaron; stary,…
$742,297
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Dom w Medsodziai, Litwa
Dom
Medsodziai, Litwa
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 1
Gospodarstwo na sprzedaż zostało zbudowane w 1870 roku w Tin. Dom został zbudowany w 1870 ro…
$47,507
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Dom w Użwenty, Litwa
Dom
Użwenty, Litwa
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 1
Domy stoją w centralnej części miasta Kraži, w pobliżu szkoły, oddziału, polikliniki, superm…
$31,671
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Dom w Kielmy, Litwa
Dom
Kielmy, Litwa
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 1
W środkowej części miasta pochodzenia sprzedawane są miejsca niemieszkalne o łącznej powierz…
$35,630
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Dom w Maneikiai, Litwa
Dom
Maneikiai, Litwa
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłanie nam Rezydowanego Domu Sky G., KRAKI, LOWER R. INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: Maže…
$142,461
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Dom w Kielmy, Litwa
Dom
Kielmy, Litwa
Powierzchnia 254 m²
Liczba kondygnacji 2
$132,624
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Dom w Kielmy, Litwa
Dom
Kielmy, Litwa
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z budynkiem pomocniczym stoi w malowniczej wschodniej części miasta Kelmia. Dom stoi na …
$65,064
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Parametry nieruchomości w rejon kielmski, Litwa

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