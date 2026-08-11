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Domy na sprzedaż w Kozłowa Ruda, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Kozłowa Ruda, Litwa
Dom
Kozłowa Ruda, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom na sprzeda ¿, znajduje siê w centralnej czê ci Kazlų Rūda, w przestronnej 13 wiecznej dz…
$102,758
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Agencja
Capital
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