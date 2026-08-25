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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Rejon kowieński, Litwa

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5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 240 m² w Dziewagoła, Litwa
Nieruchomości komercyjne 240 m²
Dziewagoła, Litwa
Powierzchnia 240 m²
Piętro 1
DORADZTWO DLA PIERWSZEGO, ALE GOSPODARKA DOMOWA I DYSTRYBUCJA ROLNA W GREENDOWIE Zapraszam d…
$102 733
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Nieruchomości komercyjne 357 m² w Czerwony Dwór, Litwa
Nieruchomości komercyjne 357 m²
Czerwony Dwór, Litwa
Powierzchnia 357 m²
Piętro 1
Lokale handlowe / usługowe na sprzedaż w Red House (357,49 m kw.) Przestronne i funkcjonaln…
$416 190
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 1 812 m² w Narepy, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 812 m²
Narepy, Litwa
Powierzchnia 1 812 m²
Piętro 1
Nieruchomość jest sprzedawana w 1812 m kw., budynek handlowy z magazynem, dzia? ka 34 m kw. …
$3,07M
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 80 m² w Ryngwaldyszki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 80 m²
Ryngwaldyszki, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
PRAGNĄC WYKONAĆ RÓŻNE DZIAŁANIA NA RYNKU KOREKCJI! -----------------------------------------…
$57 965
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 1 250 m² w Lustberg, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 250 m²
Lustberg, Litwa
Powierzchnia 1 250 m²
Piętro 1
Sprzedane Wielki obiekt do inwestycji w pobliżu Kowno, Półwysep Linksmakkalnis! 20 min (20 k…
$284 921
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Agencja
Capital
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