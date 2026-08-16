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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Janiszki, Litwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 116 m² w Janiszki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 116 m²
Janiszki, Litwa
Powierzchnia 116 m²
Piętro 2
TŁUMACZENIE HANDLOWE W CENTRUM JONISKIEGO - OBYWATELE 4! W pełni wyposażone pomieszczenia h…
$116,040
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Capital
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