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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Janiszki, Litwa

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Janiszki, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Janiszki, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 5/5
PARKYDAM 3 K. BUTAS JONISKIO MIESTO CENTRO ZASADY: WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE Wygodne poło…
$81,968
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Agencja
Capital
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Dom w Janiszki, Litwa
Dom
Janiszki, Litwa
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedane Return Household w przyszłości, VILNIUS G. Household in road, Netoli the guide! PU…
$11,593
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Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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