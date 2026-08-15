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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon janiski, Litwa

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3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 131 m² w Gatauciai, Litwa
Nieruchomości komercyjne 131 m²
Gatauciai, Litwa
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1
KRAJ A12 ROAD NORTH- RYGA, Jonaškio r., Gataučiai k., stacja paliw z budynkami sprzedanymi …
$150,484
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 116 m² w Janiszki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 116 m²
Janiszki, Litwa
Powierzchnia 116 m²
Piętro 2
TŁUMACZENIE HANDLOWE W CENTRUM JONISKIEGO - OBYWATELE 4! W pełni wyposażone pomieszczenia h…
$116,040
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 6 154 m² w Vidginiai, Litwa
Nieruchomości komercyjne 6 154 m²
Vidginiai, Litwa
Powierzchnia 6 154 m²
Piętro 1
ZAWIADOMIENIE KOREKTY DODATKOWEJ WZROSTU WAŻONEGO W MIESIĘCY. ZASADY: ✅ Przestronny komplek…
$394,011
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Agencja
Capital
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