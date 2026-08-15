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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w rejon janiski, Litwa

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3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Janiszki, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Janiszki, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 5/5
PARKYDAM 3 K. BUTAS JONISKIO MIESTO CENTRO ZASADY: WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE Wygodne poło…
$81,968
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Dom w Żagory, Litwa
Dom
Żagory, Litwa
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ NAM W ZAGARII, KALNO G. OGÓLNE: - Powierzchnia działki z 9,86 wieku - Powierzchnia…
$19,843
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Agencja
Capital
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Dom w Janiszki, Litwa
Dom
Janiszki, Litwa
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedane Return Household w przyszłości, VILNIUS G. Household in road, Netoli the guide! PU…
$11,593
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Parametry nieruchomości w rejon janiski, Litwa

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