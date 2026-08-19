Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. rejon janowski
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w rejon janowski, Litwa

;
Janów nad Wilią
19
32 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$212,528
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4/5
Sprzedane spacja i wyhodowane 3 kapsuły w Digit! Ujawnienie się po zakupie. Dom jest odnow…
$120,965
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Sesuva, Litwa
Dom
Sesuva, Litwa
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ PARTII HOUSEHOLD ONE HAUTE 'S HOUSEHOLD G., JEJ KAIME. 5 miesięcy drogi. KRAJ STEP …
$220,610
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$210,385
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$212,528
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$212,528
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1/3
SPRZEDAŻ INDYWIDUALNEJ I NIESTANDARDOWEJ 3 KAPSUŁKI BYŁO W DRUGIEM PUNKCIE CENTRUM OBYWATELI…
$138,551
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Janów nad Wilią, Litwa
Dom
Janów nad Wilią, Litwa
Powierzchnia 24 m²
Liczba kondygnacji 1
PARKYDAM 4.59 ARM LOKACJA ROLNICTWA Z POSTĘPOWANIEM HODOWLI, ROCK SEN. WRITTEN KM. * Kaunas…
$17,969
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Janów nad Wilią, Litwa
Dom
Janów nad Wilią, Litwa
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
A + klasy przestronny dom na sprzedaż na Liberty Street w Jonavie! Dom znajduje się w mieśc…
$289,274
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/9
PODSTAWOWA PROCEDURA SKARGI ZASADY: Apartament na drugim piętrze Przestronny i wygodny ukł…
$123,837
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Mikuliszki, Litwa
Dom
Mikuliszki, Litwa
Powierzchnia 214 m²
Liczba kondygnacji 2
Piaskowany Sodo Household z Guaranee w Saviation of the Household, Mykolives 'Price, MONOVA …
$151,830
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 7/9
W JONVA, pan Western G. SPRZEDAŻ PRZESTRZENI DO 3 TYGODNI KAPBATÓW. Apartament, który jest …
$102,598
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$212,528
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Poszyle, Litwa
Dom
Poszyle, Litwa
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom na sprzeda? Jurginų g. 11, Ušusaliai, 164.29 m kw., 1 pi? tro Dom 164 m kw. jest sprzed…
$288,954
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Kreslynai, Litwa
Dom
Kreslynai, Litwa
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 2
Jest 192 m2 domek z działki ziemi na brzegu rzeki! - "Oprogramowanie" specjalnie zaprojektow…
$420,770
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Guldyna, Litwa
Dom
Guldyna, Litwa
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 2
Twój dom w naturze - w jedzeniu, Neries! Dom ogrodowy o powierzchni 120,92 m2 jest sprzedaw…
$152,811
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Janów nad Wilią, Litwa
Dom
Janów nad Wilią, Litwa
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ RÓŻNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W CENTRUM JONVA Z MANDARDĄ, PIERWSZĄ I OBSZARĄ RODZINĄ…
$287,897
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Kreslynai, Litwa
Dom
Kreslynai, Litwa
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 1
Domek jest sprzedawany z działki ziemi na brzegu rzeki! Projekt ma 16 jednostek (14 dostępn…
$208,992
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Kreslynai, Litwa
Dom
Kreslynai, Litwa
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 2
Domek jest sprzedawany z pięknym widokiem na rzekę Neris. Domek z działką i bezpośrednim wej…
$275,542
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$212,528
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$210,385
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Janów nad Wilią, Litwa
Dom
Janów nad Wilią, Litwa
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesne A + + klasy, 107 m ² jednopiętrowe domy z ~ 5- 8 bar działki w projekcie "Moja Sz…
$286,232
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 1 pokój w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 8/9
Procedura pisemna zostanie opracowana z 9 PROC. W pełni opłacone remonty i widoki na Neris!…
$59,805
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Pakalniskis, Litwa
Dom
Pakalniskis, Litwa
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedane 4 Cambaree household w Jonava, UPNINKAS Upninkai - historyczna, bogata wioska w dz…
$82,558
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Veseluvka, Litwa
Dom
Veseluvka, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
PARKYDAM 24.96 ARAS LOCATION OF AGRICULTURAL HOUSEHOLD SOUGHT G., Long K., KAUNO R. SAV. _ _…
$85,531
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$212,528
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Czyczyny, Litwa
Dom
Czyczyny, Litwa
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 2
Household z wielką blokadą i niezapomnianą stabilnością! Przyjdź i żyj, i WEST LEISK w PUICO…
$175,321
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 4 pokoi w Szwajcaria, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Szwajcaria, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 108 m²
Piętro 1/1
Nowoczesny A + + klasa, 107 m ² jednopiętrowe apartamenty w podwójnym domu z ~ 5- 8 bar dzia…
$286,232
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 4 pokoi w Janów nad Wilią, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Janów nad Wilią, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/2
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$212,528
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Kreslynai, Litwa
Dom
Kreslynai, Litwa
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 1
Dwumieszkalne domki z działki ziemi na brzegu rzeki! - Pierwszy wysoki ma spiski do kołyski …
$210,385
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Typy nieruchomości w rejon janowski.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w rejon janowski, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się