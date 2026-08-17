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Mieszkania na sprzedaż w rejon ignaliński, Litwa

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ignalino, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ignalino, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 34 m²
Piętro 2/2
INDYWIDUALNY PROJEKT "NENDRA" DLA IGNALINY EFNER. A + + STUDY KLASY TYPY - jest Twoim wymarz…
$94,131
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 3 pokoi w Ignalino, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ignalino, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 3/5
Twoja 3 Camera była w Ignalii - dla życia i inwestycji Szukasz mieszkania, gdzie można ciesz…
$92,336
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
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Parametry nieruchomości w rejon ignaliński, Litwa

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