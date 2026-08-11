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Domy na sprzedaż w Gorżdy, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Gorżdy, Litwa
Dom
Gorżdy, Litwa
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom jest sprzedawany w samym sercu Gargždai - Žemaitės g. 9! Jest to wyjątkowa okazja, aby …
$177,860
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Capital
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