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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dotnuvos seniunija, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Ausra, Litwa
Dom
Ausra, Litwa
Powierzchnia 264 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłam nasz NAM, z 23,65 ARM LOW PAOBELIO K.! W Paobel, starannie pielęgnowany i utrzymywa…
$98,628
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Vainotiskiai, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Vainotiskiai, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/3
Sprzedawane 3 kapsułki w cenniku Western, Zarzad na terenie zaplecza BUTO INFO: Adres - Kači…
$40,222
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Dotnuvos seniunija, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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