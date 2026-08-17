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Domy na sprzedaż w Birsztany, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Birsztany, Litwa
Dom
Birsztany, Litwa
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ INDYWIDUALNEJ GOSPODARKI DOMOWEJ W PÓŹNIEJ KARCIE, MIKSYKU KRAJU, BIRŠTONE! - Nie. …
$265,480
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Agencja
Capital
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