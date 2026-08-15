Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kenia
  3. Kiambu
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kiambu, Kenia

;
Gitothua ward
4
Tatu City
4
7 obiektów total found
Mieszkanie w Kamiti Corner, Kenia
Mieszkanie
Kamiti Corner, Kenia
$63,459
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 1 pokój w Tatu City, Kenia
Mieszkanie 1 pokój
Tatu City, Kenia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 5/10
Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzot…
$94,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tatu City, Kenia
Mieszkanie 4 pokoi
Tatu City, Kenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Piętro 5/10
Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzot…
$248,500
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Kawalerka 1 pokój w Tatu City, Kenia
Kawalerka 1 pokój
Tatu City, Kenia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 5/10
Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzot…
$54,800
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tatu City, Kenia
Mieszkanie 3 pokoi
Tatu City, Kenia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 5/10
Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzot…
$148,700
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Biashara ward, Kenia
Dom 5 pokojów
Biashara ward, Kenia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 Sypialnie Dom bungalowowy na sprzedaż w Ruiru Kimbo - nowo wybudowany (sprzedawany w obecn…
$46,992
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 5 pokojów w Ndenderu ward, Kenia
Mieszkanie 5 pokojów
Ndenderu ward, Kenia
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 11
Projekt obejmuje powierzchnię 1 hektarów, o łącznej powierzchni 32 609 i nbsp; Metry kwadrat…
$57,810
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Kiambu.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Kiambu, Kenia

z Ogród
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się