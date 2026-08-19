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Bungalow na sprzedaż w Kenia

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3 obiekty total found
Bungalow 3 pokoi w Mwingi North, Kenia
Bungalow 3 pokoi
Mwingi North, Kenia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Piętro 2/2
Prezentujemy nowy bungalow w mieście Torrevieja w dzielnicy mieszkalnej Los Altos. Apartamen…
$341,203
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Bungalow 16 pokojów w Nairobi, Kenia
Bungalow 16 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 16
Sypialnie 10
Powierzchnia 16 187 m²
Liczba kondygnacji 1
SZCZEGÓŁOWE DANEExperience Unrivaled Luxury: Posiadanie nieruchomości mieszkalnej w Karen P…
$1,34M
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Bungalow w Oloolua ward, Kenia
Bungalow
Oloolua ward, Kenia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Znajduje się w Ngong, Upper Matasia i 10 minut ’ jechać z miasta Ngong.Nieruchomość znajduje…
$2,428
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Parametry nieruchomości w Kenia

z garażem
z Ogród
Tanie
Luksusowe
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