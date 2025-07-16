Kompleks mieszkalny

Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzotyczna natura parków, lasów i plantacji kawy spotyka nowoczesną architekturę i infrastrukturę klasy międzynarodowej - idealną równowagę przyrody i miejskiego komfortu. Unikalna lokalizacja w pobliżu Nairobi, lotniska i Kasarani Stadium zapewnia maksymalną mobilność i szybki dostęp przez kluczowe autostrady. W odległości spaceru znajduje się legendarna rezydencja żyrafa i ścieżka spacerowa żyrafa: rzadkie doświadczenie stylu życia, które zwiększa atrakcyjność nieruchomości do życia i inwestycji.

Układ (odnowiony)

Studio - powierzchnia od 33 m ², cena od 54,800 dolarów

1sypialnia - powierzchnia od 56,7 m ², cena od 94000 dolarów

2- sypialnia - powierzchnia od 95,3 m ², cena od 148,700 dolarów

3-sypialnia - powierzchnia od 159,2 m ², cena od 248,500 dolarów

Okręg centralny Tatu rozwija się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i integracji, ekologicznie łącząc przestrzenie mieszkalne, handlowe i rekreacyjne - jest to rosnący ekosystem o wysokiej kapitalizacji. Kompleks oferuje 193 apartamenty premium z dobrze zaprojektowanymi układami, 206 miejsc parkingowych i prywatną powierzchnię 8,085 m ², przeznaczone do komfortu i prestiżu. Wybierz adres, który odpowiada twojemu stylowi życia i wydajności.

Infrastruktura

Restauracja

Stylowe lobby

Basen zewnętrzny

Centrum fitness

Obszary zabaw dla dzieci

Przestrzenie handlowe i parking

Prywatny ogród & Obszary rekreacyjne

Miasto Tatu jest dynamicznym środowiskiem życia, pracy i rozrywki dla ponad 250 000 mieszkańców i przyciąga licznych gości. Jest domem dla szkół, różnych opcji mieszkaniowych i kwitnącej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z ponad 78 firm operacyjnych. Miasto Tatu zrewolucjonizowało kenijski styl życia poprzez zmniejszenie zatorów komunikacyjnych i czasu dojazdu do pracy.