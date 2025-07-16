  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny

Tatu City, Kenia
od
$54,800
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
7
ID: 27477
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 22.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Kenia
  • Region / Państwo
    Central Kenya
  • Okolica
    Ruiru
  • Miasto
    Gitothua ward
  • Miasteczko
    Tatu City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzotyczna natura parków, lasów i plantacji kawy spotyka nowoczesną architekturę i infrastrukturę klasy międzynarodowej - idealną równowagę przyrody i miejskiego komfortu. Unikalna lokalizacja w pobliżu Nairobi, lotniska i Kasarani Stadium zapewnia maksymalną mobilność i szybki dostęp przez kluczowe autostrady. W odległości spaceru znajduje się legendarna rezydencja żyrafa i ścieżka spacerowa żyrafa: rzadkie doświadczenie stylu życia, które zwiększa atrakcyjność nieruchomości do życia i inwestycji.

Układ (odnowiony)

  • Studio - powierzchnia od 33 m ², cena od 54,800 dolarów

  • 1sypialnia - powierzchnia od 56,7 m ², cena od 94000 dolarów

  • 2- sypialnia - powierzchnia od 95,3 m ², cena od 148,700 dolarów

  • 3-sypialnia - powierzchnia od 159,2 m ², cena od 248,500 dolarów

Okręg centralny Tatu rozwija się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i integracji, ekologicznie łącząc przestrzenie mieszkalne, handlowe i rekreacyjne - jest to rosnący ekosystem o wysokiej kapitalizacji. Kompleks oferuje 193 apartamenty premium z dobrze zaprojektowanymi układami, 206 miejsc parkingowych i prywatną powierzchnię 8,085 m ², przeznaczone do komfortu i prestiżu. Wybierz adres, który odpowiada twojemu stylowi życia i wydajności.

Infrastruktura

  • Restauracja

  • Stylowe lobby

  • Basen zewnętrzny

  • Centrum fitness

  • Obszary zabaw dla dzieci

  • Przestrzenie handlowe i parking

  • Prywatny ogród & Obszary rekreacyjne

Miasto Tatu jest dynamicznym środowiskiem życia, pracy i rozrywki dla ponad 250 000 mieszkańców i przyciąga licznych gości. Jest domem dla szkół, różnych opcji mieszkaniowych i kwitnącej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z ponad 78 firm operacyjnych. Miasto Tatu zrewolucjonizowało kenijski styl życia poprzez zmniejszenie zatorów komunikacyjnych i czasu dojazdu do pracy.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 56.7
Cena za m², USD 1,658
Cena mieszkania, USD 94,000
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 95.3
Cena za m², USD 1,560
Cena mieszkania, USD 148,700
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 159.2
Cena za m², USD 1,561
Cena mieszkania, USD 248,500
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 33.0
Cena za m², USD 1,661
Cena mieszkania, USD 54,800

Lokalizacja na mapie

Tatu City, Kenia

