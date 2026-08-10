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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nairobi, Kenia

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10 obiektów total found
Mieszkanie w Nairobi, Kenia
Mieszkanie
Nairobi, Kenia
$60,728
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec 5 pokojów w Nairobi, Kenia
Szeregowiec 5 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 023 m²
Liczba kondygnacji 1
HOME 5 BEDROOM House Features:   Spacious Layout: This 5-bedroom house offers gener…
$396,825
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Mieszkanie 6 pokojów w Nairobi, Kenia
Mieszkanie 6 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 1/1
SZCZEGÓŁOWE DANEKileleshwa 3- Apartament w sypialni na Wakamu Odkryj idealny dom i możliwoś…
$106,397
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TekceTekce
Dom 9 pokojów w Nairobi, Kenia
Dom 9 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
i nbsp; i nbsp; i nbsp; i nbsp; i nbsp; i nbsp; i nbsp; i nbsp; i nbsp; i nbsp; opis Na najw…
$192,831
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Dom 9 pokojów w Nairobi, Kenia
Dom 9 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 4 047 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom na sprzedaż w BOGANI, KAREN 5 sypialnia z łazienką + DSQ 2 -historyczne wille o nowoczes…
$539,344
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Mieszkanie 5 pokojów w Nairobi, Kenia
Mieszkanie 5 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Opis • Luksusowe apartamenty w sypialni 2 / 3. • Główna sypialnia z dużymi szafami • Przestr…
$92,252
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Szeregowiec 7 pokojów w Nairobi, Kenia
Szeregowiec 7 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 7
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 023 m²
DETAILS Luxurious 5-Bedroom Kileleshwa Townhouse: Your Dream Home Awaits Discover opul…
$1,16M
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Bungalow 16 pokojów w Nairobi, Kenia
Bungalow 16 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 16
Sypialnie 10
Powierzchnia 16 187 m²
Liczba kondygnacji 1
SZCZEGÓŁOWE DANEExperience Unrivaled Luxury: Posiadanie nieruchomości mieszkalnej w Karen P…
$1,34M
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Mieszkanie 10 pokojów w Nairobi, Kenia
Mieszkanie 10 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 2 023 m²
Piętro 16
Dlaczego warto inwestować w 3408 i nbsp; BELVA? 3408   BELVA   to charakterystyczna kolek…
$330,000
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Willa 6 pokojów w Nairobi, Kenia
Willa 6 pokojów
Nairobi, Kenia
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 2 023 m²
Liczba kondygnacji 1
Let’s dive into the details of this remarkable property:   Located in the Blue Zone…
$1,20M
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Parametry nieruchomości w Nairobi, Kenia

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Luksusowe
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