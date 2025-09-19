O agencji

Lesama Limited jest firmą zajmującą się nieruchomościami, która świadczy pełny zakres usług związanych z nieruchomościami, mianowicie: zarządzanie nieruchomościami, agencja nieruchomości i wycena nieruchomości. Ponadto jesteśmy wyjątkowo wyposażeni do oferowania innych usług, takich jak sprzedaż nieruchomości, wynajem i leasing nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Lesama Limited świadczy profesjonalne usługi w zakresie nieruchomości dla naszych klientów w wielu sektorach naszej gospodarki. Nasza dumna klientela obejmuje indywidualnych deweloperów budynków komercyjnych i mieszkalnych oraz rolników.

Nasza misja

Jako premier w świadczeniu usług w zakresie nieruchomości i usług doradczych właścicielom nieruchomości, okupantom i inwestorom.

Nasza wizja

Być preferowanym partnerem w świadczeniu usług w zakresie nieruchomości i doradztwa na całym świecie.