LESAMA LIMITED

Kenia, Nairobi
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
4 lata 1 miesiąc
Języki komunikacji
English
Strona internetowa
lesama.co.ke/
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

Lesama Limited jest firmą zajmującą się nieruchomościami, która świadczy pełny zakres usług związanych z nieruchomościami, mianowicie: zarządzanie nieruchomościami, agencja nieruchomości i wycena nieruchomości. Ponadto jesteśmy wyjątkowo wyposażeni do oferowania innych usług, takich jak sprzedaż nieruchomości, wynajem i leasing nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Lesama Limited świadczy profesjonalne usługi w zakresie nieruchomości dla naszych klientów w wielu sektorach naszej gospodarki. Nasza dumna klientela obejmuje indywidualnych deweloperów budynków komercyjnych i mieszkalnych oraz rolników.

Nasza misja

Jako premier w świadczeniu usług w zakresie nieruchomości i usług doradczych właścicielom nieruchomości, okupantom i inwestorom.

Nasza wizja

Być preferowanym partnerem w świadczeniu usług w zakresie nieruchomości i doradztwa na całym świecie.

Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 18:20
(UTC+3:00, Africa/Nairobi)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Nasi agenci w Kenia
Esther Mungai
Esther Mungai
15 obiektów
