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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Central Kenya, Kenia

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Kiambu
7
Gitothua ward
4
Tatu City
4
6 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Tatu City, Kenia
Mieszkanie 1 pokój
Tatu City, Kenia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 5/10
Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzot…
$94,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Tatu City, Kenia
Mieszkanie 4 pokoi
Tatu City, Kenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Piętro 5/10
Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzot…
$248,500
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Kawalerka 1 pokój w Tatu City, Kenia
Kawalerka 1 pokój
Tatu City, Kenia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 5/10
Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzot…
$54,800
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w Tatu City, Kenia
Mieszkanie 3 pokoi
Tatu City, Kenia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 5/10
Odkryj standard życia w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej miasta Tatu. Tutaj egzot…
$148,700
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Dom 5 pokojów w Biashara ward, Kenia
Dom 5 pokojów
Biashara ward, Kenia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 Sypialnie Dom bungalowowy na sprzedaż w Ruiru Kimbo - nowo wybudowany (sprzedawany w obecn…
$46,992
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Mieszkanie 5 pokojów w Ndenderu ward, Kenia
Mieszkanie 5 pokojów
Ndenderu ward, Kenia
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 11
Projekt obejmuje powierzchnię 1 hektarów, o łącznej powierzchni 32 609 i nbsp; Metry kwadrat…
$57,810
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TekceTekce

Typy nieruchomości w Central Kenya.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Central Kenya, Kenia

z Ogród
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
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