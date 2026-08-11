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Mieszkania na sprzedaż w Varese, Włochy

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6 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Abbazia, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Abbazia, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 240 m²
FP- T645. W Sesto Calenda sprzedany jest apartament z wysokiej jakości wykończeniaW Sesto Ca…
$808,818
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Brusimpiano, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Brusimpiano, Włochy
Pokoje 3
Powierzchnia 50 m²
Apartament z niezależnym wejściem około 50 metrów kwadratowych na pierwszym piętrze. Całkowi…
$98,823
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Mieszkanie 4 pokoi w Travedona Monate, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Travedona Monate, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
PL- PR _ A01. Luksusowy apartament z basenemLuksusowe apartamenty na sprzedaż w luksusowym k…
$457,158
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Ponte, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Ponte, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
PL- PR _ A35. Apartamenty na sprzedaż z widokiem na jezioro w malowniczej miejscowości Laven…
$246,162
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Monate, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Monate, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
PL- PR- A01. Luksusowy apartament z basenemLuksusowe apartamenty na sprzedaż w luksusowym ko…
$246,162
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Leggiuno, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Leggiuno, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 170 m²
FP-T371. Квартира в городке Леджуно. Озеро МаджореВ Леджуно, на восточной стороне озера Мадж…
$586,100
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Parametry nieruchomości w Varese, Włochy

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