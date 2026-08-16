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Wille na sprzedaż w Monte Argentario, Włochy

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3 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Grosseto, Włochy
Willa 6 pokojów
Grosseto, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 370 m²
Villa Jenny a Cala PiccolaWilla w Monte Argentario znajduje się w prestiżowej rezydencji Cal…
$2,48M
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Willa 6 pokojów w Porto Santo Stefano, Włochy
Willa 6 pokojów
Porto Santo Stefano, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
KK- 121219. Wspaniały willa w ToskaniiWilla znajduje się w strefie Vip Przylądka Argentario …
$11,72M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Porto Santo Stefano, Włochy
Willa 5 pokojów
Porto Santo Stefano, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
LD- 1140. Elitarny dom nad morzem w Monte ArgentarioW jednym z najbardziej prestiżowych miej…
$2,93M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Parametry nieruchomości w Monte Argentario, Włochy

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