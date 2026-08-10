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Wille na sprzedaż w Genua, Włochy

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Arenzano
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8 obiektów total found
Willa 11 pokojów w Camogli, Włochy
Willa 11 pokojów
Camogli, Włochy
Pokoje 11
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż w Camogli - ekskluzywna willa z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze …
$3,39M
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Willa 6 pokojów w Santa Margherita Ligure, Włochy
Willa 6 pokojów
Santa Margherita Ligure, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 3
Santa Margherita Ligure - Prestiżowy apartament w willi z ogrodem i tarasamiOferujemy na spr…
$2,28M
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Willa w Arenzano, Włochy
Willa
Arenzano, Włochy
Powierzchnia 270 m²
KK-070715-4. Willa w prywatnym kompleksieWilla: 30 km do lotniska Genua 148 km od granicy z …
$3,16M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w Arenzano, Włochy
Willa 5 pokojów
Arenzano, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
ED- 250417. Kompleks czterech willi w okolicy Pineta di ArenzanoKompleks czterech willi znaj…
$1,76M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa w Camogli, Włochy
Willa
Camogli, Włochy
Sypialnie 11
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 477 m²
CAMOLI (Liguria) / / 3 Villas and Guest House / / 9.000 m kw. Miejsca parkingoweNiepowtarzal…
$9,30M
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Willa w Portofino, Włochy
Willa
Portofino, Włochy
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
PORTOFINO (Liguria) / / MAIN VILLA 400 KV M / / ORANGERY / / CZĘŚĆ 25.000 KV M / / PRIZATION…
$9,30M
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Willa w Arenzano, Włochy
Willa
Arenzano, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa znajduje się w najbardziej prestiżowej części Arenzano, w odległości krótkiego spaceru…
$1,75M
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Willa 10 pokojów w Recco, Włochy
Willa 10 pokojów
Recco, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 585 m²
Majestic villa facing the sea in Recco and Camogli, magnificent villa to renovate with a lar…
$3,15M
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Parametry nieruchomości w Genua, Włochy

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