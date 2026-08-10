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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dystrykt Tel-Awiwu, Izrael

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Tel-Awiw
719
Herzliya
3
Bat Jam
137
Ramat Gan
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967 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
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Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 6/8
Tree Haganah, Neve Barbour, Kfar Shalem Maarav, Tel AvivTyp: Apartament• Pokój: 3• Piętro: 6…
$800,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 95 m²
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w pięknej Wieży Midtown! Wieża znajduje się w samym serc…
$1,67M
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Mieszkanie 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 160 m²
Rzadki apartament na sprzedaż w Tel- Awiwie, w dzielnicy Kikar Hamedina. Nowy sklep. 4 piętr…
$3,43M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 74 m²
Cena spada! Na 25, rue Bnei Moshe, w pobliżu Yehuda Maccabi, wspaniały apartament na sprzeda…
$1,03M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 86 m²
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy w pobliżu Bazylei i Kikar Hamedina. Dobrz…
$1,43M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
Ulica Anilewicza - Bat Yam Cena: 2 050 000 Najlepsza cena za nowe mieszkanie właśnie dostar…
$682,650
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
DLA SPRZEDAŻY - NOWY TZEDEK / FLORENTYN Piękny apartament w nowym budynku, idealnie położon…
$1,83M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 85 m²
Do sprzedaży wyłącznej W dzielnicy mieszkalnej i zielonej Bavli 5 Zohar Street Na czwartym …
$1,63M
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Mieszkanie 6 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 6 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 400 m²
SPRZEDAŻ Odkryj jedną z najbardziej ekskluzywnych rezydencji Tel Awiwu, znajdującą się w pr…
$18,32M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 82 m²
DLA SPRZEDAŻY - Stara północ - 82 m2 - 3 kawałki - 3 piętro z windą - Balkon: 8 m2 - potrój…
$1,50M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Numer referencyjny: BY 231 District: Centrum, w pobliżu morza, sklepów i nowej tramwaju Budy…
$666,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 94 m²
Rzadki apartament dwupoziomowy w nowoczesnym budynku dostarczonym w 2023 roku, idealnie usyt…
$1,65M
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Mieszkanie 2 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Mieszkanie na sprzeda ¿w Tel- Awiwie, w pobli ¿u Bofrachehov i morza! Ostatni budynek 3. pię…
$882,450
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Mieszkanie 4 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 85 m²
Ulica Hatsfira w Bat Yam, spokojna aleja 200 m od plaży i w pobliżu tramwaju od Bat Yam do T…
$1,03M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 64 m²
Numer referencyjny: TL 2644 Okręg: w samym sercu Nahalat Benjamin, w jednej z najpiękniejszy…
$2,41M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 120 m²
Unikalny dwupenthouse apartament, idealnie położony na czwartym i górnym piętrze. Otoczony z…
$2,11M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 96 m²
Sprawa do wzięcia! Nowoczesny budynek w impasie przy ulicy Mazeh. 4 pokoje nowoczesne, jasne…
$1,50M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Idealny jako pierwszy zakup / wakacyjny apartament / foot-to- ziemi. Piękne 3 pokoje odnowio…
$1,18M
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Penthouse 4 pokoi w Bat Jam, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 150 m²
Pre VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES Commer…
$1,22M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bat Jam, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Bat Jam, Izrael
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 18/24
Luksusowy apartament z widokiem na morze w Bat Yam! Nowa dzielnica: Park a- YamPrzestronny a…
$950,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Ziemny ogród na sprzedaż w Tel Awiwie, w cichej ulicy w pobliżu Shuk Levinsky i Rothschild B…
$949,050
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Mieszkanie 5 pokojów w Givatayim, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Givatayim, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 129 m²
JASMIN GIVATAYIM Nowe odniesienie do luksusu mieszkalnego w Givatayim Podpisany projekt wy…
$2,15M
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Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 125 m²
Numer referencyjny: TL 2632 District: 2nd sealine, Ben Yehuda / Bobrachov, zaledwie kilka kr…
$4,25M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
Numer referencyjny: TL 2692 Okręg: Dizengoff, cichy i zielony Budowa ostatniego sklepu Tylko…
$2,23M
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Willa 7 pokojów w Herzliya, Izrael
Willa 7 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 247 m²
dom 247 m2 na 2 poziomach. na powierzchni 424 m2 By odnowić. wielki potencjał. możliwość roz…
$2,01M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 90 m²
W cichej ulicy blisko morza, odnowiony budynek z windą, przyjemne wejście z digicode. 3 orie…
$1,50M
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Mieszkanie 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 137 m²
Penthouse Duplex na sprzedaż w Tel Awiwie, w pobliżu Bofrachehov i morza. Nowy budynek. 5 i …
$3,50M
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Penthouse 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Penthouse 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 135 m²
Reference TL 2437 Blisko Rotschild Penthouse 4 sztuki 135 m2 + 85 m2 tarasu parterowego z da…
$3,96M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Numer referencyjny: TL 2637 District: Centrum miasta, 6 minut spacerem od plaży, w bardzo ci…
$1,57M
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Mieszkanie 3 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Na wyłączną sprzedaż, W cichej i poszukiwanej ulicy w centrum 13, Ester Hamalka Street W taj…
$2,16M
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Typy nieruchomości w Dystrykt Tel-Awiwu.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Dystrykt Tel-Awiwu, Izrael

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
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