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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ramat Gan, Izrael

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mieszkania
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18 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Ramat Gan, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Ramat Gan, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 109 m²
Numer referencyjny: RG 114 Nowy projekt jakości w Ramat Gan Okręg: Centrum, blisko parku Hay…
$1,57M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ramat Gan, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Ramat Gan, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
En plein cœur de Ramat Gan 72 m² + balcon Ascenseur + mamad + parking Superbe investissement
$889,110
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Mieszkanie 3 pokoi w Ramat Gan, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Ramat Gan, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 88 m²
Numer referencyjny: RG 101 Położony w centrum miasta, w pobliżu głównych ulic, takich jak Ha…
$989,010
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Ramat Gan, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Ramat Gan, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 171 m²
Ten luksusowy apartament położony w słynnej wieży Pivko, w dzielnicy Haruzim Ramat Gan, Izra…
$2,68M
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Mieszkanie 4 pokoi w Ramat Gan, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Ramat Gan, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 104 m²
Numer referencyjny: RG 113 Okręg: Ramat Gan, bardzo cicha ulica Idealny dla inwestycji lub A…
$1,07M
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Mieszkanie 1 pokój w Ramat Gan, Izrael
Mieszkanie 1 pokój
Ramat Gan, Izrael
Pokoje 1
Powierzchnia 25 m²
W toku
$326,891
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Mieszkanie 4 pokoi w Ramat Gan, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Ramat Gan, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 131 m²
Przy wejściu do TLV Budynek stojący 4 pokoje + balkon 124m2 + 7m2 taras Winda i prywatny parking
$1,26M
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Willa 6 pokojów w Ramat Gan, Izrael
Willa 6 pokojów
Ramat Gan, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 230 m²
Numer referencyjny: RG 106 Piękna willa w Ramat Gan Okręg: Ramat Chen 6 sztuk Land: 417 m2 P…
$3,96M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ramat Gan, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Ramat Gan, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 62 m²
Numer referencyjny: RG 103 Położony w południowo-centralnej części miasta, w pobliżu komplek…
$795,204
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Mieszkanie 5 pokojów w Ramat Gan, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Ramat Gan, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 135 m²
Apartament na sprzedaż w Ramat- Gan, w dzielnicy Bourse, na granicy Tel- Aviv. Piękna wyciec…
$1,63M
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Mieszkanie 5 pokojów w Ramat Gan, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Ramat Gan, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 136 m²
Numer referencyjny: RG 104 W nowej dzielnicy Yehoud, w pobliżu Ramat Gan, z parkiem, ganim i…
$1,11M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ramat Gan, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Ramat Gan, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 62 m²
Ostatnie mieszkanie. Dobra agencja. Środkowy
$653,782
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Penthouse 5 pokojów w Ramat Gan, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Ramat Gan, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 200 m²
Numer referencyjny: RG 115 District: Centrum, blisko Giełdy Papierów Wartościowych i dworca …
$3,50M
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Penthouse 5 pokojów w Ramat Gan, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Ramat Gan, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 200 m²
W dzielnicy mieszkalnej Ramat gan Exchange Wyjątkowy luksusowy apartament 29 i ostatnie pięt…
$3,30M
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Mieszkanie 1 pokój w Ramat Gan, Izrael
Mieszkanie 1 pokój
Ramat Gan, Izrael
Pokoje 1
Powierzchnia 20 m²
Małe mieszkanie w pobliżu uniwersytetu i szpitala Opiekunka, Lobby, Sklepy, Parking, Pralnia…
$253,416
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Penthouse w Ramat Gan, Izrael
Penthouse
Ramat Gan, Izrael
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 242 m²
Luxury exclusive listing- 2 penthouses on the 30th floor of the prestigious Elite tower in R…
$2,92M
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Penthouse w Ramat Gan, Izrael
Penthouse
Ramat Gan, Izrael
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
Exclusive Listing- penthouse for sale in Ramat Gan. A stunning duplex penthouse with an …
$1,27M
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Mieszkanie 4 pokoi w Ramat Gan, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Ramat Gan, Izrael
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 274 m²
Lovely new apartment in the prestigious high-line tower right at the famous Bursa in Ramat G…
$1,70M
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