Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Herzliya
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Herzliya, Izrael

;
mieszkania
10
domy
13
26 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 42 m²
Nr referencyjny NHR 102-2 Jest to nowy, 6-piętrowy budynek Bauhaus z pięknym lobby i podziem…
$963,300
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
Numer referencyjny NHR 105- 4 Wspaniały apartament w Herzliya Jest to budynek na dziewiętnas…
$1,51M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 85 m²
4 pokojowe mieszkanie w pobliżu Reichman University. Miklat w budynku. Położony w bardzo ład…
$943,020
Zostaw prośbę
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 45 m²
Dokumenty: HR 139 Herzliya Na przystani, wyjątkowe położenie 2 pokoje o powierzchni 45 m2 + …
$1,05M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Dokumenty: HR 133 District: Herzliya Pituah, 1st sealine 2 sztuki Powierzchnia 58 m2 Twarzą …
$1,35M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Herzliya, Izrael
Willa 7 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 247 m²
dom 247 m2 na 2 poziomach. na dzia? ce 424 m2 Przywracanie .wielki potencja?. mo? liwo?? roz…
$2,26M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa 10 pokojów w Herzliya, Izrael
Willa 10 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 10
Powierzchnia 1 082 m²
Rezydencja Zamenhof jest niezwykłą własnością, która uosabia prywatność, luksus i komfort na…
$15,74M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Herzliya, Izrael
Willa 5 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 330 m²
Położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Izraela, zaledwie 400 metrów od wybrze…
$7,20M
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Herzliya, Izrael
Bliźniak 4 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 136 m²
wspaniały duplex znajduje się między bazel i mestistim plaży (namal tel aviv) 4.5 pokoje 100…
$2,21M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 1 pokój
Herzliya, Izrael
Pokoje 1
Powierzchnia 1 250 m²
Dokumenty: HR 134 Okręg: Herzlia Pituah Dobra okazja, żeby nie spudłować! Duża działka na sp…
$9,06M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Herzliya, Izrael
Willa 7 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 247 m²
dom 247 m2 na 2 poziomach. na powierzchni 424 m2 By odnowić. wielki potencjał. możliwość roz…
$2,01M
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Herzliya, Izrael
Bliźniak 4 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 122 m²
Piękny duplex znajduje się między Dizengoff i morza. 93 m2 powierzchni mieszkalnej + balkon …
$2,02M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 118 m²
Piękne 5-pokojowe mieszkanie znajduje się w centrum Herzliya. Blisko wszystkich udogodnień. …
$1,35M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 81 m²
MAGNIFICENT 3 ROOM W BUDOWANIU W BASEL TEL AVIV WYSOKIE USŁUGI STANDARDOWE; DOSTAWA ZA 10 MI…
$1,63M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 90 m²
Odniesienie: HR 104 Okręg: Herzliya Pituah na linii frontu morza w pięknej rezydencji Piękne…
$2,54M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 3 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 3
Powierzchnia 85 m²
W nowym budynku, bardzo ładne mieszkanie o powierzchni 85m2 Składa się z 3 pokoi, 2 sypialni…
$1,69M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Herzliya, Izrael
Willa 6 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 400 m²
Odniesienie: HR 128 Okręg Hertzelia Pitouah Przewodniczący Piękna nowoczesna willa W cichej …
$7,27M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Herzliya, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 99 m²
Ten wyjątkowy apartament nad morzem znajduje się w Herzliya Pituach, zaledwie 200 metrów od …
$2,53M
Zostaw prośbę
Willa w Herzliya, Izrael
Willa
Herzliya, Izrael
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 430 m²
Plot of land with an old, existing home around 2 minutes from the sea to build a new dream h…
$3,05M
Zostaw prośbę
Willa w Herzliya, Izrael
Willa
Herzliya, Izrael
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 440 m²
Oszałamiająca nowa willa na sprzedaż w Herzliya Pituach - położona po zachodniej stronie mia…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Herzliya, Izrael
Willa
Herzliya, Izrael
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 200 m²
Mały Paryż, koktajl sztuki, kultury i sztuki kulinarnej, Wiśnia Tel Awiwu –, istnieje wiele …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Herzliya, Izrael
Willa
Herzliya, Izrael
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 673 m²
Gorgeous house with amazing seaview in Herzliya Pituach for sale. The house was renovated in…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 1 pokój
Herzliya, Izrael
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Ideal investment for enjoying and renting- a gorgeous apartment for sale at the Herzliya Mar…
$1,78M
Zostaw prośbę
Willa w Herzliya, Izrael
Willa
Herzliya, Izrael
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 820 m²
Najpiękniejsza willa na sprzedaż w Izraelu, położona w elitarnej i ekskluzywnej dzielnicy Kf…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Herzliya, Izrael
Willa
Herzliya, Izrael
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 550 m²
Wspaniała willa z basenem, wodospadami i ogromnymi sufitami - w najlepszej lokalizacji - nie…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Herzliya, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Herzliya, Izrael
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
2 buildings undergoing construction in the most desired neighborhood in Herzliya, if not the…
$987,447
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się