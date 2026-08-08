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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove

Aszkelon, Izrael
od
$715,950
8.08.2026
$715,950
7.08.2026
$713,800
6.08.2026
$715,950
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5
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ID: 39698
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Ashdod

O kompleksie

Przeniesienie
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Piękny mini penthouse 4 pokoje balkon 18 metrów,. Całkowicie odnowiony.. Dobra lokalizacja, blisko przedszkola, naprzeciwko centrum, dobrze utrzymany budynek.

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Aszkelon, Izrael
od
$715,950
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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