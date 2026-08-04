Dzielnica mieszkaniowa Vue imprenable sur tout tel aviv

Apartament na sprzedaż w Tel Awiwie, w pięknej Wieży Midtown! Wieża znajduje się w centrum Tel Awiwu, w pobliżu ogrodów Sarona, Azrieli, centrum miasta i łatwo dostępne środkami transportu publicznego, z wejściem i wyjściem z miasta. Budynek oferuje kompleksowe usługi, w tym luksusowe lobby z 24 / 7 strażnika, siłownia i odkryty basen i więcej....! Mieszkanie jest jasne i wygodne 40em z 6 windami 3 sztuki (początkowo 4 sztuki) 2 łazienki 95 m2 + 12 m2 taras 2 miejsca parkingowe 1 piwnica Mamad Grand Salon Cena: 5,000,000sh