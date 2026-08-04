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Dzielnica mieszkaniowa Vue imprenable sur tout tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,64M
;
11
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ID: 39675
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Menachem Begin

O kompleksie

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Apartament na sprzedaż w Tel Awiwie, w pięknej Wieży Midtown! Wieża znajduje się w centrum Tel Awiwu, w pobliżu ogrodów Sarona, Azrieli, centrum miasta i łatwo dostępne środkami transportu publicznego, z wejściem i wyjściem z miasta. Budynek oferuje kompleksowe usługi, w tym luksusowe lobby z 24 / 7 strażnika, siłownia i odkryty basen i więcej....! Mieszkanie jest jasne i wygodne 40em z 6 windami 3 sztuki (początkowo 4 sztuki) 2 łazienki 95 m2 + 12 m2 taras 2 miejsca parkingowe 1 piwnica Mamad Grand Salon Cena: 5,000,000sh

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Tel-Awiw, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Vue imprenable sur tout tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,64M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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