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Dzielnica mieszkaniowa Grande villa de 5 pieces a louer dans un quartier calme de raanana

Raanana, Izrael
od
$4,920
;
9
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ID: 38865
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 22.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Atidim

O kompleksie

Przeniesienie
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Numer referencyjny: 6991 Okręg: Neve David Remez Duża willa z 5 pokojami, w tym mamad Powierzchnia 160 m2 Ogród o powierzchni 40 m2 Klimatyzacja częściowo umeblowane Parking prywatny Przejrzysty i przestronny dom Wejście: 01 / 09 / 2026

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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