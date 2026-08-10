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Dzielnica mieszkaniowa Appartement design rue alexandre yanai

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,50M
;
8
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ID: 39764
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Alexander Yanai, 4

O kompleksie

Przeniesienie
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DLA SPRZEDAŻY - Stara północ - 82 m2 - 3 kawałki - 3 piętro z windą - Balkon: 8 m2 - potrójne narażenie na wschód / zachód / południe - 2 łazienki z prysznicem Miklat w budynku Sprzedawane umeblowane Budynek w budowie Tama38 / 1 (doskonała okazja dla inwestora) Vaad: 272 Arnona: 750

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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