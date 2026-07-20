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Dzielnica mieszkaniowa Rothschild immeuble classe

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,10M
;
7
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ID: 38342
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Barzilai, 5

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w dzielnicy Levontin kilka kroków od Rothschild! Piękny odnowiony budynek tajny. 4 piętro na 5 z windą. Dwa pokoje. 45m2 + 5,5m2 balkon otwarty na niebo. Wysokie sufity. 3 wystawy. Sprzedane umeblowane. Wynajęty na 8.300h / miesiąc. Świetnie jak na taką inwestycję. Cena: 3,350,000sh

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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