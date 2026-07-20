  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble investi proche de la mer spacieux

Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble investi proche de la mer spacieux

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,02M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 38725
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ibn Gabirol

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe ramat aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,87M
Dzielnica mieszkaniowa Joli 2 pieces a louer entierement meuble youd zain ashdod
Ashdod, Izrael
od
$1,738
Dzielnica mieszkaniowa Sublime 3 pieces renove a 5 min de la mer plage gordon
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
Dzielnica mieszkaniowa NouveautE A hadera rEsidence new soho
Hadera, Izrael
od
$8,14M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer rez de jardin de 3 pieces a vendre dans un immeuble boutique neuf a quelques pas de la plage allenby tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,84M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble investi proche de la mer spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,02M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Aszkelon, Izrael
od
$606,800
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces neuf avec ascenseur parking cave et balcon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces neuf avec ascenseur parking cave et balcon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces neuf avec ascenseur parking cave et balcon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse au pied du kikar
Netanya, Izrael
od
$3,08M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się