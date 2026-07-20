  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf kikar hamedina

Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf kikar hamedina

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,36M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 38581
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Tashah, 14

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove
Jerozolima, Izrael
od
$938,080
Dzielnica mieszkaniowa Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$949,560
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces renove au calme pres de rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,31M
Dzielnica mieszkaniowa Mamilla
Jerozolima, Izrael
od
$2,624
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,01M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,36M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,00M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Aszkelon, Izrael
od
$508,400
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 3 pieces neuf en prevente
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 3 pieces neuf en prevente
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 3 pieces neuf en prevente
Aszdod, Izrael
od
$498,560
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się