Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion

Na sprzedaż: ekskluzywna prywatna willa położona w rejonach Neve Hof w Rishon LeZion. Idealna lokalizacja: Ulica HaIgeret, cicha i bardzo poszukiwana ulica, blisko morza. Obiekt cieszy się ogromnym ogrodem wokół całej willi, oferując całkowitą prywatność i spokojną atmosferę. Położony w wysokiej jakości dzielnicy mieszkalnej, szczególnie nadaje się dla rodzin. Obiekt jest obecnie wynajmowany z najemcami gotowi do pobytu, co pozwala na natychmiastowy zwrot czynszu. Charakterystyka właściwości: Land of 587 m2 ok. 350 m2 9 przestronnych pokoi Podzielony na 3 piętra + piwnica Nadaje się zarówno do głównego miejsca zamieszkania, jak i inwestycji