  2. Izrael
  3. Riszon le-Cijjon
  Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion

Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion

Riszon le-Cijjon, Izrael
$2,35M
10
ID: 34913
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Rehovot Subdistrict
  • Miasto
    Riszon le-Cijjon
  • Adres
    Heil HaHimush

O kompleksie

Na sprzedaż: ekskluzywna prywatna willa położona w rejonach Neve Hof w Rishon LeZion. Idealna lokalizacja: Ulica HaIgeret, cicha i bardzo poszukiwana ulica, blisko morza. Obiekt cieszy się ogromnym ogrodem wokół całej willi, oferując całkowitą prywatność i spokojną atmosferę. Położony w wysokiej jakości dzielnicy mieszkalnej, szczególnie nadaje się dla rodzin. Obiekt jest obecnie wynajmowany z najemcami gotowi do pobytu, co pozwala na natychmiastowy zwrot czynszu. Charakterystyka właściwości: Land of 587 m2 ok. 350 m2 9 przestronnych pokoi Podzielony na 3 piętra + piwnica Nadaje się zarówno do głównego miejsca zamieszkania, jak i inwestycji

Lokalizacja na mapie

Riszon le-Cijjon, Izrael
