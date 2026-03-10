Dzielnica mieszkaniowa Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na sprzedaż: ekskluzywna prywatna willa położona w rejonach Neve Hof w Rishon LeZion.
Idealna lokalizacja: Ulica HaIgeret, cicha i bardzo poszukiwana ulica, blisko morza.
Obiekt cieszy się ogromnym ogrodem wokół całej willi, oferując całkowitą prywatność i spokojną atmosferę.
Położony w wysokiej jakości dzielnicy mieszkalnej, szczególnie nadaje się dla rodzin.
Obiekt jest obecnie wynajmowany z najemcami gotowi do pobytu, co pozwala na natychmiastowy zwrot czynszu.
Charakterystyka właściwości:
Land of 587 m2
ok. 350 m2
9 przestronnych pokoi
Podzielony na 3 piętra + piwnica
Nadaje się zarówno do głównego miejsca zamieszkania, jak i inwestycji
Lokalizacja na mapie
Riszon le-Cijjon, Izrael
Rekreacja
