  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite

Raanana, Izrael
od
$1,18M
6
ID: 34224
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia Leva Raanana, nowego projektu mieszkaniowego w centrum miasta. Projekt high-end - HaGalil 27 & Maccabi 25 / 27 Mieszkać w jednej z najbardziej poszukiwanych dzielnic Raanany, doskonałej lokalizacji, cichej i zielonej, tylko rzut kamieniem: Najlepsze szkoły Centrum miasta i sklepy Parki i przestrzenie zielone Dzienny transport i usługi 3 Stojący sklep z budynkami Architektura współczesna Wyjątkowe apartamenty: 4 pokoje - ok. 96 m2 + ładny balkon 5 pokoi - ok. 131 m2 + hojny balkon Jasne salony, duże okna, nowoczesne kuchnie. Seminarium życia poszukiwane przez rodziny izraelskie & Francophone. Po co tu inwestować? • Prestiżowy adres w Raanana • Wysokie dziedzictwo Projekt wartości • Nieskazitelna jakość producenta • Silny popyt na wynajem i odsprzedaż

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Aszdod, Izrael
od
$830,775
DLA SPRZEDAŻY - 4 pokoje w samym sercu Ashdod - Rue Rogozin W niedawnej i popularnej rezydencji, odkryj ten piękny 4-pokojowy apartament idealnie położony na głównej i centralnej ulicy Ashdod. O powierzchni 122 m2 + 14 m2 tarasu, znajduje się na 1 piętrze z 4 windami, w tym z Shabbat. Apa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Położony na bardzo popularnej ulicy Bofrachehov, zaledwie 2 minuty spacerem od morza, to Apartament stanowi wyjątkową okazję w samym sercu Tel Awiwu. Szczegóły właściwości Powierzchnia: 68 m2 dobrze ułożone Piętro: 1 z 4 (bez windy) Orientacja: Wschód - jasne mieszkanie cały ranek Pokoje: 3…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Belle appartement
Dzielnica mieszkaniowa Belle appartement
Dzielnica mieszkaniowa Belle appartement
Jerusalem, Izrael
od
$2,100
Czyste, czyste i przyjemne mieszkanie
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
