  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem

Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem

Jerozolima, Izrael
$4,58M
6
ID: 34511
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    brhm prrh

O kompleksie

W słynnym projekcie Holylanda. Ekstremalny penthouse na sprzedaż, oferujący panoramiczne widoki na całą Jerozolimę, znajduje się na najwyższym piętrze wieży. Penthaouse składa się z 4 sypialni + jedna sypialnia rodzinna, przestronna kuchnia, z podwójnym salonem, który z widokiem na taras 65 m2, bardzo piękna wysokość pod sufitem jakości korzyści wewnętrzne. produkt z wyjątkiem.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Rekreacja

